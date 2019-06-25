В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Москва, , 19:29 — REGNUM В России в любой момент может произойти резкий скачок цен на бензин под давлением внешних факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь Независимого топливного союза Сергей Бойко.

Хотя, возможное решение правительства РФ не продлевать заморозку цен на моторное топливо не должно привести к резкому скачку цен, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, считает эксперт.

«Каких-то резких скачков после 1 июля мы не ожидаем. Правительство, в принципе, договорилось с нефтяными компаниями, какие компенсации будут выплачиваться из бюджета в адрес нефтеперерабатывающих заводов и основным условием было закреплено следующее — будет таргет на уровне инфляции. То есть цены будут подниматься, но по немного. Пока мы считаем, что правительство в ближайшие месяцы сможет выдержать таргет в рамках инфляционного значения в 4,5%», — рассказал Бойко.

Однако подобная ситуация может продлиться недолго. Бойко уверен, что конструкция, выстроенная правительством РФ, является очень шаткой и может дать сбой в любой момент. Данный механизм, по словам эксперта, сильно зависит от ручного регулирования. Так, правительству придётся постоянно отслеживать внешние факторы, влияющие на стоимость нефти. При любом резком скачке цен на нефть, причём не важно вверх или вниз, цены на бензин вырастут сверх размера инфляции.

«Эта ситуация может сломаться в любой момент, и мы вновь столкнёмся с проблемой что у нас и переработка, и розничная продажа станет нерентабельной. Конструкция очень шаткая, неэффективная. Мы предлагаем правительству другую модель — кратно сократить акцизы на топливо. Если правительство так волнует, что не будет добора бюджетных денег на содержание дородных фондов, то мы говорим наиболее нейтральная мера в этом случае — небольшое увеличение налога на добычу полезных ископаемых», — отметил Бойко.

По мнению специалиста именно, снижение акцизов способно остановить рост розничной стоимости бензина и дизельного топлива. А, как показала практика, даже в случае заморозки цен стоимость моторного топлива всё равно продолжала расти.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин. Однако в долгосрочной перспективе действия правительства приведут к тому, что стоимость топлива в России к 2024 году сравняется с его ценой в странах Евросоюза. Так, по мнению эксперта, через пять лет литр бензина в России будет стоить около 120 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр