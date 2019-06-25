Курс грузинского лари обновил исторический минимум

Тбилиси, , 19:13 — REGNUM Национальный банк Грузии снизил официальный курс лари до исторического минимума — 2,8333 за доллар США. падение курса национальной грузинской валюты произошло в преддверии вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией.

Сегодня, 25 июня, Национальный банк Грузии установил курс лари на уровне 2,8333 лари за доллар США, что стало рекордным минимумом для грузинской валюты с 1995 года, когда лари были введены в оборот. За день стоимость доллара США по оценке Нацбанка Грузии выросла на 1,4%.

Стоит отметить, что в обменных пунктах коммерческих банков доллар США стоит ещё дороже. К примеру, в TBC Bank доллар США продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии — по 2,871 лари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Грузии радикальные элементы прозападной оппозиции атаковали российскую официальную делегацию, которая прибыла в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в Тбилиси начались акции протеста, участники которых, помимо антироссийских лозунгов сразу же выдвинули политические требования, в частности — отставку действующего правительства Мамуки Бахтадзе.

Протестующие вступили в столкновения с силами правопорядка. Было много пострадавших.

Президент России Владимир Путин подписал указ о закрытии авиационного сообщения с Грузией с 8 июля текущего года, а также прекращении продаж туров в Грузию.