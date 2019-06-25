Автобаза администрации главы Чувашии покупает машину за 1,8 млн рублей

Чебоксары, , 19:09 — REGNUM В Чувашии продолжают пополнять парк автобазы администрации главы республики. Властям понадобилась дорогая машина за 1,8 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Автобаза администрации главы Чувашской Республики». Согласно документу, начальная цена контракта определена в сумме 1,83 млн рублей при размере обеспечения заявки — 1% от максимальной цены.

«Оплата поставляемого товара осуществляется за счет целевой субсидии (приобретение автомобилей для транспортного обслуживания органов государственной власти)», — говорится в документации.

Чиновникам потребовался чёрный седан мощностью 180 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Легковой автомобиль исполнитель должен будет поставить в течение месяца после заключения контракта. Электронный аукцион назначен на 8 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года автобаза администрации главы Чувашии пополнилась четырьмя легковыми автомобилями: при начальной цене контракта 6,328 млн рублей итоговая стоимость была снижена на 33,7 тыс. рублей и составила 6,294 млн рублей (стоимость одной машины в среднем 1,57 млн рублей).

В августе 2018 года автобазой администрации главы Чувашии было закуплено три дорогих автомобиля — по 1,5 млн каждый. Стоимость контракта соответствовала начальной цене аукциона, то есть победитель не снизил цену. В декабре 2018 года был объявлен аукцион по закупке ещё пяти иномарок, подороже (в среднем по 1,66 млн рублей каждая при максимальной сумме контракта 8,3 млн рублей.

Напомним, в 2012 году власти Чувашии закупили две иномарки представительского класса за 8,3 млн рублей — чёрные «Фольксваген Фаэтоны» «с кожаными салонами и декором из дерева». Тогда оппозиция и общественность призывала «быть скромнее» и ездить на «Ауди», оставшихся от предыдущего руководства региона, а на «эти деньги приобрести машины скорой помощи». Чиновники оправдывались, что когда речь идет «о безопасности главы Чувашии», «имидже Чувашии и её народа» перед другими регионами и иностранными делегациями, обсуждать подобные вопросы некорректно.

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Примеру республиканских чиновников следуют и сельские. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года администрация Красночетайского района Чувашии, которая ранее захотела приобрести легковой автомобиль почти за 1,8 млн рублей и отменила аукцион после проверки УФАС, объявила новый аукцион. Районные чиновники настаивают на покупке машины, снизив затраты до 1,6 млн рублей, — это составляет 3,22% от прогнозируемых собственных доходов муниципального бюджета на 2019 год.

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