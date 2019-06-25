Факторы роста «ПЭК»: результаты и тренды

Москва, , 18:52 — REGNUM В 2018 году компания «ПЭК» продолжила открывать новые отделения на территории страны и расширять сеть партнерских пунктов выдачи заказов. При этом активно разрабатывались и внедрялись современные ИТ-системы, которые помогли повысить качество услуг и уровень обслуживания клиентов, а также сократить время перевозки.

В частности, благодаря внедрению «Центра управления перевозками», онлайн-терминалов сбора данных на складах, логистических центров, конвейерных лент и других технологий удалось увеличить процент доставки грузов в соответствии с клиентскими сроками до 97%, запустить 20 направлений экспресс-доставки, единовременно обрабатывать на одном складском терминале более 50 транспортных средств. Рост автопарка «ПЭК» по итогам года составил 20%.

Кол-центры на всей территории России работают в режиме 24/7, а сотрудники обладают всеми полномочиями, чтобы решать до 95% клиентских вопросов в день обращения.

В 2018 году услуга ответственного хранения стала доступна клиентам «ПЭК» по всей филиальной сети, а в 2019 году в планах компании интенсивное развитие сети складов 3PL. Сегодня такие терминалы уже открыты в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге, а до конца года планируется запуск еще около 20 складов в других городах страны.

В 2019 году компания планирует расширять услуги 3PL и сервис для интернет-ритейлеров, повышать качество услуг и уровень обслуживания клиентов.

При этом одно из ключевых направлений дальнейшего развития компании — расширение филиальной сети и развитие международного направления. Уже в 2019 году «ПЭК» хочет преодолеть планку в 200 собственных отделений на территории страны. В сфере интересов компании дальнейшее укрепление европейского направления, а также экспансия на Восток.