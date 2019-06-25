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Нефть снова растет в цене

Экономика

Баррель Brent поднялся до 64,50

Лондон, 25 июня 2019, 18:48 — REGNUM  Нефтяные цены снова растут, Brent поднялась выше $64,50 за баррель, 25 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 35 центов (0,55%), до $64,53 за баррель. Нефть марки WTI поднялась на 22 цента (0,38%), до $58,12 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе нестабильных торгов 24 июня нефть Brent поднялась выше $65 за баррель, затем опустилась до $63 за баррель и к концу торгов установилась чуть выше $64 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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