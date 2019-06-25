В Башкирии создадут рабочую группу по перепрофилированию завода в Камбарке

Уфа, , 18:40 — REGNUM Жители Башкирии обеспокоены ситуацией с перепрофилированием объекта УХО в комплекс переработки отходов I и II классов опасности, который будет расположен в соседнем регионе. Жители опасаются, что новый объект может повлиять на экологическую ситуацию в Нефтекамске, который находится в 20 км.

Принято решение о создании рабочей группы по мониторингу ситуации в Камбарке, сообщили в региональном отделении «Единой России».

Кроме того, в соцсетях будет создана группа о ситуации по перепрофилированию завода в Камбарке, где жители смогут обсудить все возникающие вопросы.

«Работы в этом направлении не начнутся без публичного обсуждения с жителями. Реализация проекта требует проведения государственной экологической экспертизы, в рамках которой дается оценка возможного воздействия на окружающую среду», — заверили в отделении партии.

В то же время в Удмуртии в минувшие выходные состоялся митинг против строительства комплекса по переработке опасных отходов на площадке объекта УХО. По официальным данным, в протестном мероприятии приняли участие около 280 человек, многие из которых не являются жителями Удмуртии, отмечает «Коммерсантъ-Ижевск». По оценкам организаторов, на митинг пришли около 1 тыс. граждан. По итогам митинга была принята резолюция с требованием провести референдум среди всех жителей Удмуртии по вопросу строительства комплекса, а также принять закон о запрете ввоза радиоактивных отходов в республику. В противном случае митингующие требуют отставки главы Удмуртии Александра Бречалова и переизбрания депутатов Госсовета республики. На митинге присутствовали жители Нефтекамска (Башкирия), Нижнекамска (Татария), Чайковского (Пермский край), а также удмуртских городов — Сарапула, Воткинска и Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс по переработке отходов I и II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы) «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

Сырьем для переработки могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

Ранее первый заместитель генерального директора по развитию «РосРАО» Максим Корольков на встрече с жителями говорил, что планируется создать научно-технический общественный совет, который будет обсуждать все технические решения по проекту, чтобы процесс был максимально прозрачным.

Корольков особым образом отметил, что радиоактивные отходы на предприятии перерабатываться не будут, а все партии отходов будут жёстким образом контролироваться.

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