Тверской вагонзавод загружен на ближайшие 8 лет — Руденя

Тверь, , 18:31 — REGNUM Тверской вагоностроительный завод полностью загружен на ближайшие 8−11 лет. Об этом губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 25 июня. Как сообщила пресс-служба областной администрации, одной из тем встречи стало развитие промышленного потенциала Тверской области, работа Тверского и Торжокского вагоностроительных заводов.

Владимир Путин поинтересовался загрузкой Тверского вагонзавода, который он посещал 10 января 2018 года.

«Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8−11 лет», — рассказал Игорь Руденя.

Поддержка президента — в частности, льготное налогообложение дальних перевозок — позволила предприятию увеличить объём заказов, число сотрудников и уровень зарплаты. В 2018 году Тверской вагонзавод получил дополнительные контракты благодаря сотрудничеству регионального правительства и корпорации «Трансмашхолдинг» при поддержке правительства РФ.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019 года ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Сумма контракта составила 237 млрд рублей.

Также Руденя рассказал, что Торжокский вагоностроительный завод полностью погасил задолженности по зарплате перед сотрудниками. Завод на публичных торгах был куплен холдингом «Транспортные компоненты» (ХТК) через дочернюю компанию КСК «Инвестиции».

"Там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое. Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные», — сказал губернатор.