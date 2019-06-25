Вторник, 25 Июня 2019 года
18:56:18 МСК

Власти Санкт-Петербурга готовы субсидировать авиарейсы в Йошкар-Олу

Экономика

Также в перечень вошли еще восемь городов Поволжья

Власти Санкт-Петербурга готовы субсидировать авиарейсы в Йошкар-Олу
Иллюстрация: Rusline.aero
Самолет авиакомпании «Руслайн»

Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 18:09 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга готовы субсидировать региональные авиаперевозки в Йошкар-Олу в 2019 году. Перечень направлений авиарейсов, которые могут быть софинансированы, опубликовал департамент транспорта города.

Субсидии будут предоставляться авиаперевозчикам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части недополученных доходов, сумма не будет превышать 30%.

Кроме Йошкар-Олы, в перечень субсидируемых рейсов в Приволжском федеральном округе вошли города Нижний Новгород, Чебоксары, Саранск, Пенза, Ижевск, Киров, Ульяновск и Саратов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 июля возобновляются авиарейсы между Москвой и Йошкар-Олой после более чем трёхлетнего перерыва.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Правительство Марий Эл планирует в первое время субсидировать перевозки по этому направлению из республиканского бюджета.

По данным аэропорта Йошкар-Олы, стоимость билета составляет 4 959 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Спустя 3,5 года: перелёты между Москвой и Йошкар-Олой возобновятся 8 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить