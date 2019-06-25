Министр транспорта Украины пророчит сверхприбыли для промышленности

Киев, , 17:40 — REGNUM

Украина может поднять промышленность и транспортную отрасль, поскольку Россия разблокировала транзит украинских товаров в страны Азии. Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

«Мы потеряли не только рынок России, мы потеряли мощный рынки Казахстана и Узбекистана, которые мощно развиваются. Появляется короткая дорога на Азербайджан и Ближний Восток, Иран, который развивается несмотря на санкции… Патриотизм — это не вера обнищавших людей, это деньги… Когда я был министром, мы были мостом между западом и востоком. При мне оборот был 5,5 млрд долл, без трубы. Еще 3 млрд долл. давала труба», — сказал Червоненко.

По его словам, открытие украинского транзита через Россию даст сверхприбыли украинским предприятиям.

«Сейчас при Hyperloop Омеляна 130 млн. — это не халатность, это заведомое преступление против народа Украины. Если транзит открывается, это даст сверхприбыли, это поднимет нашу промышленность и транспорт… Россия открыла экспорт для остатков мощной украинской индустрии, нашей промышленности. Политика Порошенко была недальновидной», — заметил Червоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Россия разрешила автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через свою территорию, если на транспортных средствах и товарах есть пломбы с использованием технологии «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, которые касаются транзита украинских товаров, что переправляются из третьих стран через территорию России, в частности, в страны Средней Азии. Правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.