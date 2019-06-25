Министр транспорта Украины пророчит сверхприбыли для промышленности

Киев, 25 июня 2019, 17:40 — REGNUM
Украина может поднять промышленность и транспортную отрасль, поскольку Россия разблокировала транзит украинских товаров в страны Азии. Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
По его словам, открытие украинского транзита через Россию даст сверхприбыли украинским предприятиям.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Россия разрешила автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через свою территорию, если на транспортных средствах и товарах есть пломбы с использованием технологии «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).
Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, которые касаются транзита украинских товаров, что переправляются из третьих стран через территорию России, в частности, в страны Средней Азии. Правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.