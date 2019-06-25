Порт в Арктике для ВМС США может оказаться очень дорогим удовольствием

Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Среди американских экспертов развернулась дискуссия на тему необходимости для ВМС США иметь стратегический порт в арктическом регионе. Цель строительства порта — противостояние России в Арктике. Об этом пишет военный ресурс Defense News.

Дискуссию вызвал тот факт, что на днях при рассмотрении военного бюджета США на 2020 финансовый год комитет по вооруженным силам Сената США обязал Пентагон, Береговую охрану США и Морскую администрацию определить место или несколько мест для стратегического порта в Арктике для организации противодействия России в данном регионе мира. На решение этого вопроса отведено девяносто дней.

Ряд экспертов восприняли данное решение законодателей достаточно критично. По их мнению, создание инфраструктуры для порта на севере Аляски, например, в заливе Прадхо, обойдется в огромные деньги. Огромные суммы будут уходить и на его содержание. Военно-морская база в этом месте не сможет быть использована большую часть года. Кроме того, в более теплое время года возможно таяние вечной мерзлоты, которое может превратить эту область в болото.

Как вариант, отмечается возможность создания передовой базы ВМС США на базе порта городка Ном на Аляске, который находится недалеко от Берингова пролива. В этом месте можно было бы ремонтировать корабли и пополнять их запасы в период доступной навигации в этом районе.

Эксперты также отмечают практически полное отсутствие у США ледокольного флота. Соединенные Штаты располагают всего двумя ледоколами, один из которых ограниченно действующий. Ледокольный флот России состоит из десятков кораблей, в том числе, и атомных ледоколов.