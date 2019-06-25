Ликсутов и Галушка вошли в совет директоров «Аэрофлота»

Москва, , 17:14 — REGNUM Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вошёл в состав совета директоров компании «Аэрофлот», сообщает 25 июня газета «Ведомости».

Также в состав совета впервые вошёл бывший министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка. Оба кандидата были выдвинуты Росимуществом.

Также в совет директоров «Аэрофлота» переизбарны гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, министр транспорта Евгений Дитрих, представитель президента РФ Дмитрий Песков, зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, венчурный инвестор Василий Сидоров, бывший министр транспорта Максим Соколов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что включение Ликсутова в состав совета директоров «Аэрофлота» улучшит связь между компанией и столицей.

«Участие представителя правительства Москвы в совете директоров «Аэрофлота» позволит сделать более оперативной связь между крупнейшим авиаперевозчиком России и крупнейшим транспортным узлом», — цитирует сообщение агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, высший руководящий состав российской авиакомпании «Аэрофлот» не получит премий в связи с катастрофой пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

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