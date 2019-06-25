Жители пригорода Оренбурга выступили против строительства дороги

Оренбург, , 16:51 — REGNUM В Оренбурге часть жителей посёлка Ростоши выступают против строительства новой дороги. Эта трасса соединит населённый пункт с Загородным шоссе, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Часть жителей посёлка опасаются, что на новой дороге будет образовываться скопление автомобилей и большегрузных машин. Также они боятся за безопасность пешеходов. Из числа жителей создана инициативная группа, участники которой пытаются не допустить строительства объекта.

24 июня посёлок посетил мэр Дмитрий Кулагин. Он встретился с местными жителями. Как поясняют в мэрии, в основном участники встречи не выражали протесты против появления дороги. При этом у них есть вопросы и по безопасности пешеходов, и по регулированию скоростного режима, и т.д. Вопрос у людей возник и по поводу благоустройства улицы Ростошинской. Отметим, что новая дорога примкнёт именно к ней.

В ходе встречи гражданам были даны ответы на вопросы. С Нежинского и Загородного шоссе предполагается ограничить въезд в Ростоши для грузовиков, а скорость движения будет регулироваться дорожными знаками. В планах также — установка искусственных неровностей и регулируемых и создание нерегулируемых пешеходных переходов. Это коснётся как новой дороги, так и прилегающих улиц. Более того, улица Ростошинская может быть включена планы по реконструкции на ближайшие годы. Работы могут провести по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дмитрий Кулагин со своей стороны отметил, что Оренбург растёт, и развитие города невозможно без соответствующей транспортной инфраструктуры. Он анонсировал создание нового микрорайона, который появится между Ростошами и Оренбургом. Это предусмотрено в генеральном плане, утверждённом в 2008 году.

«И та дорога, что сейчас вызывает споры, станет нужной», — сказал мэр.

Также он согласился с тем, что должна быть обеспечена безопасность граждан, и пообещал искать компромисс. А жители посёлка дали согласие на то, чтобы делегировать свои голоса инициативной группе. Именно члены этой группы и продолжат диалог с представителями мэрии.