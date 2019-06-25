Первыми победителями «Ленинградского гектара» стали 10 фермеров

Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Стали известны первые десять победителей первого конкурса программы «Ленинградский гектар», которая запущена в Ленинградской области для развития удаленных районов региона. Конкурсная комиссия признала лучшими проекты восьми жителей Ленинградской области и двоих жителей Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс было подано 38 заявок, до финальной части добрались 15 соискателей, чьи заявки соответствовали условиям конкурса. 10 из них стали победителями.

«Победители будут заниматься выращиванием чеснока, клубники, малины, овощей, крупного рогатого скота мясной и молочной породы, коз, баранов и овец для производства овечьего сыра. Своих владельцев нашли четыре участка в Лодейнопольском районе, три — в Бокситогорском, два — в Подпорожском и один в Сланцевском», — сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Программа «Ленинградский гектар» реализуется в четырех малонаселенных районах Ленобласти. Предпринимателям, защитившим свои проекты перед конкурсной комиссией, предоставляется до 10 га земли и «подъемные» до 3 млн рублей. Всего в программе будет задействовано более 14 тыс. га земли. В бюджете Ленобласти 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей.

К участию в первом туре программы было подготовлено 11 земельных участков общей площадью почти 60 га. Победители конкурса оформят крестьянские фермерские хозяйства и заключат договоры на аренду земли. При выполнении условий бизнес-планов они получат право выкупа арендованных земельных участков на льготных условиях.

«Всем, кто не прошел отбор, мы предлагаем доработать свои предложения и принять участие, как в программах грантовой поддержки «Начинающий фермер», «Агростартап», так и в «Ленинградском гектаре». Сейчас формируются новые земельные участки для следующего конкурсного отбора, мы ждем объявления второго тура программы», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

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