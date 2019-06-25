Вторник, 25 Июня 2019 года
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Передвижной зоопарк в Махачкале поймали на краже электричества

Экономика

Размер нанесённого сетевой компании ущерба пока не установлен

Махачкала, 25 июня 2019, 16:46 — REGNUM  Гастролирующий в городе Махачкале зоопарк «Король Лев» оказался пойманным на краже электричества. Организация незаконно подключилась к электросетям Дагестанской сетевой компании, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Специалисты в настоящее время определяют объём причинённого ущерба. Зоопарк обесточен и будет привлечён к административной ответственности. Юридическому лицу, как отметили в компании, грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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Отметим, что это не первый инцидент, произошедший в 2019 году с передвижными зоопарками в Махачкале. Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта по требованию природоохранной прокуратуры был закрыт гастролирующий зоопарк экзотических животных «Тортилла». В надзорный орган обратились активисты из зоозащитных организаций, которые пожаловались на условия содержания животных и жестокое к ним обращение. Звери жили в антисанитарии, к тому же многие из них были истощены. В отношении владельца зоопарка возбуждено административное дело.

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