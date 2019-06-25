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Госдума уточняет правила расчета пенсий для жителей Крыма и Севастополя

Экономика

Работодатели уточнят, кто у них работал до воссоединения полуострова с РФ

Госдума уточняет правила расчета пенсий для жителей Крыма и Севастополя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсия

Москва, 25 июня 2019, 16:16 — REGNUM  Правительственный законопроект об упрощении правил расчета и начисления пенсий для граждан РФ, проживающих в Крыму и Севастополе, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Законопроект уточняет правила расчета размера пенсионных выплат для граждан, проживавших в Крыму и Севастополе до момента воссоединения Крыма с РФ. Так, до марта 2014 года такие граждане не были зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования РФ.

Для того, чтобы составить четкий перечень граждан, которым необходимы пенсионные выплаты, в правительстве предлагают обязать работодателей Крыма и Севастополя собрать данные о трудоустройстве граждан, проживавших в регионе на постоянной основе до его воссоединения с РФ. Эти данные они должны будут представить в Пенсионный фонд РФ. Речь идет только о тех периодах работы, которые гражданин был сотрудником у конкретного работодателя.

Граждан, у которых нет начальников, правительство предлагает обязать подавать данные о своем трудоустройстве самостоятельно.

По предложению правительства, вся информация должна поступить в Пенсионный фонд до 1 января 2022 года с тем, чтобы затем включить эти сведения в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

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Воссоединение Крыма с Россией
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