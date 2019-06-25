«Татнефть» может помочь Туркмении увеличить добычу нефти в два раза

Казань, , 16:15 — REGNUM Компания «Татнефть» планирует помочь Туркмении нарастить добычу нефти до 23 млн тонн в год. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарии Альберт Каримов на пресс-конференции в Казани, пишет «Татар-информ».

"Это важная задача для Туркменистана, который на сегодняшний день добывает около 12 млн тонн нефти. Кроме того, прорабатывается возможность не только участия «Татнефти» в увеличении нефтеотдачи пластов, но и в проектах по дальнейшей переработке нефти», — подчеркнул он.

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Отмечается, что компания «Татнефть» в течение последних девяти лет плотно сотрудничает с Туркменией — за эти годы ее специалисты провели 63 капитальных ремонта оборудования на 40 туркменских нефтяных скважинах, а также помогли установить глубинно-насосное оборудование на 32 скважинах. В результате чего было дополнительно добыто еще 190 тысяч тонн нефти.

ИА REGNUM напоминает, что на настоящий момент на территории Туркмении уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений. При этом запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

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