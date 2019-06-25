Эксперт: соглашение с нефтяниками не мешало росту цен на бензин в РФ

Москва, , 16:11 — REGNUM Решение правительства России не продлевать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на моторное топливо в сегодняшних условиях не должно привести к резкому скачку цен на бензин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

По её словам, даже в период действия соглашения правительства и нефтяных компаний на заморозку стоимости моторного топлива его цена росла. Это обстоятельство, в конечном итоге, делает резкий скачок цен на бензин в России маловероятным.

Сафонова отметила, что в период действия соглашения о заморозке — с 1 января по 25 июня цены на бензин АИ-92 выросли на 17%, стоимость АИ-95 — на 24%, дизель — 4%. За этот же период 2018 года АИ-92 подорожал на 25%, АИ-95 — 27%, дизель — 15%. Таким образом, в условиях регулирования цены росли немногим медленнее, чем при его отсутствии, что делает маловероятным резкое повышение стоимости сразу после отмены заморозки цен.

«Сейчас нет большого разрыва между экспортной и внутренней ценой. Она составляет 3−5 тысяч рублей на тонну. В апреле по бензину разница между экспортной и внутренней ценой составляла 24 тысячи рублей, в мае — 17 тысяч рублей за тонну. Но сейчас эта разница нивелировалась. Сказать, что сейчас рывок цены произойдёт, я бы не стала этого прогнозировать», — сказала эксперт.

Вместе с тем исключать в будущем существенного роста цен нельзя. На стоимость бензина в России будут сказываться в том числе внешние цены на нефть и нефтепродукты, а также курс рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в долгосрочной перспективе решение правительства не продлевать заморозку цен на топливо может привести к тому, что литр бензина будет стоить существенно выше.

Читайте ранее в этом сюжете: Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр