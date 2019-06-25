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СМИ: Южная Корея намерена наладить экспорт продукции в мусульманские страны

Экономика

Представители Южной Кореи и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Сингапур, 25 июня 2019, 16:02 — REGNUM  Представители Комиссии по аккредитации Южной Кореи подписали соглашение о сотрудничестве с представителями Emirates Authority for Standardization and Metrology. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данное соглашение было подписано 20 июня в Сингапуре во время форума Тихоокеанского сотрудничества в области аккредитации. Цель данного соглашения — наладить экспорт южнокорейской продукции в мусульманские страны.

Известно, что Комиссия по аккредитации Южной Кореи планирует присоединиться к Международному форуму по аккредитации Халяль и создать специальные органы сертификации к концу 2019 года.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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