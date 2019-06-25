Надежность энергоснабжения Дагестана и Чечни повысят за 47 млрд рублей

Пятигорск, Ставропольский край, , 15:41 — REGNUM Программа повышения надежности энергоснабжения Дагестана и Чечни будет разработана до 2022 года. Стоимость проекта составит 47 млрд рублей, источники его финансирования прорабатываются. Об этом 25 июня сообщил журналистам гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

«Сейчас формируется программа, мы приступили к проектированию. Сумма в 47 млрд рублей — это та финансовая инъекция, которая необходима только в надежность, только эти деньги могут сбалансировать эти две республики», — цитирует Иванова ТАСС.

Отметим, что энергосистемы Дагестана и Чечни не отличаются сверхнадёжностью. По причине изношенности сетей аварийные отключения электроэнергии и сбои в подаче периодически происходят в этих северокавказских республиках. Порой разом без света остаются десятки населённых пунктов и тысячи абонентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля штормовой ветер в горном и приморском Дагестане привёл к массовому отключению электричества, в зоне которого оказались Махачкала и сразу семь районов республики. К вечеру количество обесточенных населенных пунктов выросло до 107. Вернуть свет в дома людей энергетикам удалось лишь в середине следующего дня.

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