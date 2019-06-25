В Дар-эс-Саламе начали использовать фонари на солнечных батареях

Дар-эс-Салам, Танзания, , 16:44 — REGNUM На улицах Дар-эс-Салама в районах Темеке, Кинондони, Илала, Убунго были установлены фонари, работающие на солнечных батареях. Использование солнечной энергии в Танзании набирает обороты, однако серьезной проблемой остается рынок поддельных солнечных батарей, которые подрывают доверие жителей к новому источнику электроэнергии, передает газета Mtanzania.

«Эти фонари используют солнечную энергию, поэтому единственное вложение в них необходимо совершить в момент покупки», — отметил менеджер дорожного агентства Танзании по области Дар-эс-Салам Джордж Таримо, сравнивая новые фонари со старыми, которые работали от электричества.

Таримо сообщил, что в следующую очередь фонари на солнечных батареях будут установлены вдоль автодорог.

Исполнительный секретарь партии экспертов по обеспечению Танзании возобновляемой энергией Мэтью Матимбви отметил, что в настоящее время в области Дар-эс-Салам используют больше всего солнечной энергии.

«Солнечная энергия начала постепенно проникать в города, в их числе Дар-эс-Салам, к настоящему времени было установлено большое число фонарей на солнечных батареях», — отметил Матимбви.

По данным доклада Всемирного банка, в 2018 году Танзания оставалась одной из стран восточной Африки, отстающей в предоставлении жителям электричества.

Около 71% населения страны вынуждены жить без доступа к электроэнергии, сообщает доклад. Большинство из них — жители деревень.

Матимбви подчеркнул, что солнечная энергия получила большое распространение в деревнях Танзании, помогая бороться с их малым доступом к электроэнергии. Солнечная энергия позволяет обеспечить жителей электричеством в тех районах, куда все еще не были проложены электросети.

Серьезной проблемой для распространения солнечной энергетики в стране является рынок поддельных солнечных батарей. Они быстро выходят из строя, несмотря на свою большую стоимость, что подрывает доверие жителей к новому источнику энергии.

«Мы покупаем эти батареи по высокой цене, но их хватает от силы на один-два дня, они ломаются, что представляет огромные убытки для нас, потребителей. Более того, это лишает нас всякого желания продолжать использовать энергию солнца», — заявил житель Дар-эс-Салама Сеиф Мфинанга.

По данным доклада, проведенного исследовательским институтом Ipsos в марте 2018 года, около 72% всех солнечных батарей были поддельными.