В ФАС рассказали о новом стимуле поставок бензина на Дальний Восток

Москва, , 15:22 — REGNUM Российские власти подготовили предложение по мерам поддержки топливного рынка Дальнего Востока, об этом 25 июня РБК сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин.

По его словам, обсуждалось две альтернативы. Это снижение тарифов и дополнительный региональный демпфер (компенсация из бюджета нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизельное топливо на заправках).

Анатолий Голомолзин «Остановились на дополнительном демпфере».

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стали расти летом 2018 года на фоне слабеющего рубля, дорожающей мировой нефти и политики нефтяных компаний, которым стало выгодней отправлять свою продукцию на экспорт.

Чтобы сдержать ажиотаж, правительство РФ и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо, предложив ряд преференций. Соглашение о заморозке заканчивается 1 июля 2019 года.

Ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях сообщили, что соглашение с нефтяниками о заморозке оптовых цен на бензин и дизель российское правительство продлевать не планирует в связи с появлением измененного демпфирующего механизма.

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