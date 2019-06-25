Вслед за бензином в РФ подорожают дизтопливо и сжиженный газ – прогноз

Москва, , 15:09 — REGNUM Опыт эксплуатации газомоторной техники показал её эффективность на этапе входа на рынок, однако экономически эффективно её можно использовать только на достаточно узких направлениях и маршрутах, считает технический директор группы компаний AsstrA Вадим Плотников. Об этом он рассказал 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что правительство РФ не станет продлевать соглашение о контроле цен на топливо.

«Мнения топливных экспертов независимых АЗС и правительства разделились. Первые предвидят скачок цен на бензин в районе 20%, однако вопрос остаётся открытым, так как правительство заявляет, что темпы роста стоимости топлива не превысят показатели инфляции», — отметил Плотников и уточнил, что рост цен на бензин потянет за собой повышение цен на дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан).

Обычно, по словам эксперта, транспортный рынок с отставанием отреагирует на повышение топливных цен, а это приводит к тому, что перевозчики несут убытки.

«В нашей компании топливная доля затрат на транспортировку составляет 30%. Эти расходы так или иначе закладываются в стоимость услуг логистов, а значит и в конечную стоимость товара. Увеличение стоимости топлива скажется на транспортных компаниях, грузовладельцах и конечных потребителях», — сказал Плотников.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время газомоторная техника, к сожалению, может применяться не везде, так как география метановых АЗС только развивается.

«На рынке представлены двухтопливные автомобили, работающие на дизельном топливе и метане, а также газомоторные автомобили, работающие только на метане. Опыт эксплуатации газомоторной техники показал их эффективность на этапе входа на рынок, но уже сегодня, исходя из стоимости газомоторной техники и её обслуживания, видно, что экономически эффективно её можно использовать только на достаточно узких направлениях и маршрутах», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России выпустило постановление, стимулирующее увеличение машин, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Согласно документу, в 2019 году должно быть реализовано не менее 2,5 тыс. единиц техники на природном газе. Из федерального бюджета на эти цели будет потрачено порядка 2,5 млрд рублей.

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