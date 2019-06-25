Вслед за бензином в РФ подорожают дизтопливо и сжиженный газ – прогноз

Москва, 25 июня 2019, 15:09 — REGNUM Опыт эксплуатации газомоторной техники показал её эффективность на этапе входа на рынок, однако экономически эффективно её можно использовать только на достаточно узких направлениях и маршрутах, считает технический директор группы компаний AsstrA Вадим Плотников. Об этом он рассказал 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что правительство РФ не станет продлевать соглашение о контроле цен на топливо.
Обычно, по словам эксперта, транспортный рынок с отставанием отреагирует на повышение топливных цен, а это приводит к тому, что перевозчики несут убытки.
Кроме того, по его мнению, в настоящее время газомоторная техника, к сожалению, может применяться не везде, так как география метановых АЗС только развивается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России выпустило постановление, стимулирующее увеличение машин, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Согласно документу, в 2019 году должно быть реализовано не менее 2,5 тыс. единиц техники на природном газе. Из федерального бюджета на эти цели будет потрачено порядка 2,5 млрд рублей.
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