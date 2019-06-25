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Нацбанк Украины готовит к вводу банкноту в 1000 гривен

Экономика

На ней изображен портрет академика Владимира Вернадского

Нацбанк Украины готовит к вводу банкноту в 1000 гривен
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 25 июня 2019, 14:56 — REGNUM  С 25 октября на Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен. Сообщение об этом опубликовано Нацбанком Украины.

Голубой цвет выбран основным для банкноты размером 75×160 мм. На лицевой стороне изображен портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне — здания президиума Национальной академии наук Украины.

«Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты», — отметил глава нацбанка Яков Смолий.

Кроме того, с 1 октября выводятся из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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