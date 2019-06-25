«Запугивать» партнёров по переговорам – обычная практика Трампа

Москва, , 14:48 — REGNUM Заявление Дональда Трампа о том, что США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности — это обычная тактика американского президента — запугивать партнёров по переговорам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Делать вид, что вот сейчас он все обязательства разорвет, чтобы потом контрагент принял не самую лучшую для себя сделку», — пояснил эксперт.

Никто и никогда не рассматривал всерьёз ситуацию, при которой для защиты США потребуется военная помощь сил самообороны безъядерной Японии. Америке нужны были только военные базы на японских островах, под это и давались гарантии безопасности.

«Просто сейчас японская общественность протестует против некоторых из американских баз, японцы предложили их передислоцировать в те места, где они не будут так сильно раздражать население, а Трамп не собирается за это платить», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. СМИ писали, что такой шаг допускает президент США Дональд Трамп.

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