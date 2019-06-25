Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии в связи с крушением SSJ-100

Москва, , 14:46 — REGNUM Высший руководящий состав российской авиакомпании «Аэрофлот» не получит премий в связи с катастрофой пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом 25 июня заявил генеральный директор компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

«В случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается вознаграждений по итогам работы за год», — цитирует «Коммерсантъ» Савельева.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

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