Москва, 26 июня 2019, 01:32 — REGNUM

Национальные проекты и план инфраструктурного развития России, заявленные в суперуказе президента, должны находиться в фокусе внимания любого чиновника, особенно высокого уровня. Как обстоит дело с выполнением важнейших проектов через год после их официального старта и почему пока что воплощение нацпроектов выглядит довольно бледно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Верным путем идете, товарищи. Советский плакат
Верным путем идете, товарищи. Советский плакат

Характерным примером ухода от важнейших тем, заявленных в путинском суперуказе, стал ПМЭФ, выступавшие на котором сосредоточились на пессимистических прогнозах. Основания для них, конечно, есть, взять хотя бы состояние с реально располагаемыми доходам россиян, налогами или инвестиционным климатом — везде картина вовсе не радужная. Так было и в прошлом году, если вспомнить темы, которые обсуждались теми же ответственными персонами в похожих обстоятельствах. А в этом году пришлось констатировать еще и угрожающие тенденции в российской демографии.

И главное — никто из правительства так и не может сказать прямо — дадут ли результат принимаемые меры, вроде запланированного повышения выплат, и если да, то когда это произойдет? Если и дальше все, от кого зависит воплощение нацпроектов в жизнь, будут только кивать друг на друга, ссылаться на ухудшение условий и ждать у моря погоды, положительных сдвигов в российской реальности придется ждать очень долго. Безобразно долго.

Читайте статью Андрея Маленького «Правительство России: вниз по лестнице, ведущей вверх».