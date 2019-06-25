Назван срок переноса железной дороги с набережной Камы в Перми

Пермь, , 14:43 — REGNUM В Перми работы по переносу железнодорожных путей с набережной Камы будут завершены к октябрю. Об этом на пресс-конференции 24 июня заявил губернатор края Максим Решетников.

«Процесс строительства идёт. Деньги мы выделяем. Город там строит. Темпы, может, и недостаточные, но работы идут. По поводу железной дороги. Все те сроки, которые были обозначены (октябрь 2019 года), мы на сегодняшний момент по плану-графику к ним идём», — сказал губернатор.

По его словам, большинство вопросов уже решено. Замечания Росжелдора учтены. Одновременно идёт проектирование трамвайной линии. Трассировка уже известна. Также не исключается, что рядом будет проложена велодорожка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железная дорога горнозаводской ветки создаёт помеху амбициозному проекту по реновации набережной Камы. Власти Прикамья собираются преобразить Пермь к 300-летию, которое будет отмечаться в 2023 году.

Планы по ликвидации железной дороги вызвали протесты у части горожан. Тем не менее сейчас железная дорога закрыта.

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