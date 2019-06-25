Ярославские власти объяснили, почему ввели льготный тариф на мусор

Ярославль, , 14:42 — REGNUM Ярославская областная дума приняла 25 июня закон о льготных тарифах на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор области предложил льготы для жителей домов, в которых нет горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Как выяснилось, это сделано для того, чтобы рост тарифов на вывоз мусора с 1 июля не нарушил предельные индексы по росту коммунальной платы. В Ярославской области на второе полугодие рост платежей не должен быть выше 4%. А услуга по вывозу мусора решением региональных властей дорожает сразу на 27,2%.

«Для жителей домов, которые пользуются только услугами электроснабжения и печным отоплением, а также услугой ТКО, рост совокупной платы с 1 июля может превысить установленные предельные индексы, что является нарушением законодательства. Это объясняется тем, что рост платы за услугу ТКО на 27,2% занимает большую долю в составе совокупного платежа», — сказала на заседании Яроблдумы заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

Иначе говоря, в домах, где есть отопление и вода, резкий рост тарифа на вывоз мусора компенсируется низким ростом других коммунальных услуг. А если человек платит только за электроэнергию и мусор, совокупный платеж превышает разрешенные 4% роста. В таких домах в Ярославской области проживает около 70 тысяч человек. Чтобы не нарушить закон, для них будет введен льготный тариф.

Как обещают областные чиновники, услуга по обращению с ТКО подорожает лишь на 2%, а не на 27,2, как для всех остальных жителей региона. При этом выпадающие затраты будут возмещены региональному оператору ООО «Хартия» из бюджета. Депутат Сергей Хабибулин заподозрил, что это делается не в интересах людей, а в интересах регоператора.

«Я правильно понял, что это будет за счет областного бюджета, а «Хартия» ничего не потеряет, будет продолжать получать прибыль, а мы должны будем заплатить «Хартии»?», — спросил депутат Сергей Хабибулин.

«Мы должны будем заплатить за людей, плата которых не должна будет превысить предельный индекс, который установлен», — ответила Марина Уткина.

Депутаты не могли понять, почему тариф вырос так резко, что пришлось вводить льготный тариф для сельской местности. На что получили ответ, что тариф экономически обоснован и установлен в соответствии с федеральным законодательством.

Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях, чтобы он успел вступить в силу с 1 июля.

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