Газовое топливо грозится потеснить бензин на топливном рынке РФ – мнение

Москва, , 14:46 — REGNUM Переход на газовое топливо становится в России всё более актуальным для бензиновых автомобилей, большинство из которых находится в сегменте лёгкого коммерческого транспорта, считает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Об этом он рассказал 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо.

«Периодически биржевые цены на различные виды топлива показывают разнонаправленную динамику, однако общий тренд одинаков, — констатировал Миронов. — Топливная составляющая в структуре затрат на грузоперевозку в среднем занимает от 25% до 30%, поэтому рост цен дизельного топлива даже на 9% (которого в настоящий момент нет) может повлиять на стоимость перевозки не выше 3%. Переход на газовое топливо становится всё более актуальным для бензиновых автомобилей, большинство из которых находится в сегменте лёгкого коммерческого транспорта. И здесь в подавляющем большинстве выбор падает на сжиженный природный газ. Такому выбору способствует также наличие большого количества заправочных комплексов и более развитая сеть по всей России».

В сегментах средних и тяжёлых коммерческих автомобилей, как уточнил Миронов, выбор происходит в пользу компримированного (сжатого на компрессорной станции) природного газа, где количество заправочных комплексов в разы меньше в сравнении с АЗС.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Ведомости», решение не продлевать соглашение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова ивице-премьер министра Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня.