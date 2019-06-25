Газовое топливо грозится потеснить бензин на топливном рынке РФ – мнение

Москва, 25 июня 2019, 14:46 — REGNUM Переход на газовое топливо становится в России всё более актуальным для бензиновых автомобилей, большинство из которых находится в сегменте лёгкого коммерческого транспорта, считает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Об этом он рассказал 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо.
В сегментах средних и тяжёлых коммерческих автомобилей, как уточнил Миронов, выбор происходит в пользу компримированного (сжатого на компрессорной станции) природного газа, где количество заправочных комплексов в разы меньше в сравнении с АЗС.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Ведомости», решение не продлевать соглашение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова ивице-премьер министра Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня.