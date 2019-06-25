Компания Lotte Chilsung удостоена премии Effie Award Korea

Сеул, , 14:36 — REGNUM Южнокорейский производитель напитков в Южной Корее Lotte Chilsung был удостоен премии Effie Award Korea. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, шестая премия Effie Award Korea прошла 13 июня в Международном конференц-зале Корейского конференц центра.

Известно, что компания Lotte Chilsung была удостоена шести наград по следующим номинациям: алкогольные и безалкогольные напитки, вклад в общество и устойчивое развитие, бренды, запуск нового продукта или услуги, бренд года и детский маркетинг.

Effie Award — самая престижная в мире награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций — эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в более 40 странах мира.