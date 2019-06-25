Долг регионов Северного Кавказа за электричество превысил 50 млрд рублей

Пятигорск, Ставропольский край, , 15:01 — REGNUM Суммарный долг регионов Северного Кавказа перед оптовым рынком электроэнергии в настоящее время превысил 50 млрд рублей. Львиная доля задолженности, а именно около 40 млрд рублей, приходится на Дагестан. Об этом 25 июня сообщил журналистам гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

«Никакой положительной динамики на Северном Кавказе не наблюдается пока. Долги растут. Готовится системное решение [по данным долгам]. <…> Ситуация неплохая на фоне Дагестана в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Ставропольский край пока не обсуждаем, там ситуация стабильная», — цитирует Иванова «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Газпрома Геннадий Сухов заявил, что на начало 2019 года просроченная задолженность потребителей голубого топлива в СКФО достигла почти 94 млрд рублей. Рост показателя за год составил 10,4%. Больше всего долгов, как и в случае с электроэнергией, у потребителей Дагестана — более 46 млрд рублей.