Госдума выделила 2 млрд рублей в регионы на инсулиновые помпы

Москва, , 14:23 — REGNUM Регионы получат дополнительные трансферты из федерального бюджета 2019 года на закупку материалов для работы инсулиновых помп. Такие поправки содержатся в законопроекте об изменении федерального бюджета на 2019 года, который Госдумы приняла во втором чтении, заявил журналистам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Один из важных пунктов поправок — межбюджетные трансферты регионам в размере 2 млрд рублей на закупку расходных материалов к инсулиновым помпам. Мы больше года добивались решения о бюджетном финансировании этой статьи расходов», — заявил Огуль.

Он объясняет, что инсулиновая помпа по сути играет роль искусственной поджелудочной железы, так как рассчитывает необходимую дозу инсулина и вводит его в кровь.

«С ней у детей с сахарным диабетом почти не бывает осложнений. Проблема в том, что если сами помпы государство устанавливало бесплатно, то плата за расходные материалы к ним ложилась на плечи родителей. А это 12−15 тыс. рублей в месяц. Не каждой семье такие расходы по карману», — объясняет Огуль.

По его словам, дополнительные 2 млрд рублей, которые уйдут в регионы после принятия закона, полностью закроют потребность в средствах на материалы к инсулиновым помпам.

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