Поправки в федеральный бюджет-2019 прошли II чтение Госдумы

Москва, , 14:21 — REGNUM Поправки в федеральный бюджет на 2019 год Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Новая версия госбюджета рассчитана исходя из незначительных изменений в макроэкономике РФ. Так, по расчетам Минфина, курс рубля в 2019 году чуть ослабнет и составит не 63,9 рублей за доллар, как заложено в бюджет сегодня, а 65,1 рублей за доллар.

Доходы, поступающие в государственную казну, в 2019 году окажутся выше, чем планировалось ранее. Как отмечал первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, рост доходов связан, в основном, с налоговыми поступлениями в бюджет — в частности, от роста ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Так, в госказну поступит дополнительные 205,6 млрд рублей, причем не за счет нефтегазовых доходов — их размер как раз окажется на 58,7 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее.

Расходы госбюджета также будут увеличены — правительство и профильный комитет Госдумы распределили дополнительные 256,5 млрд рублей по приоритетным направлениям. Как отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), перераспределение связано в первую очередь с реализацией послания президента РФ Владимира Путина, а также его поручений, озвученных в ходе «прямой линии» 20 июня. Речь, в частности, о господдержке многодетных семей, оформивших ипотеку. Ранее Госдума приняла закон о выплате 450 тыс. рублей семьям, в которых с января 2019 года по декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок, на погашение ипотеки на единственное жилье.

Профильный комитет также перераспределил средства, которые регионы могут получить в рамках нацпроектов. Речь о грантах, которые уйдут в регионы с успешной реализацией нацпроектов.

«Более 30 млрд рублей направляются на гранты субъектам Российской Федерации. Таким образом, общая сумма, которая будет направлена в этом году на гранты субъекты Российской Федерации, составляет уже 50 млрд рублей. За что регионы будут получать эти средства? Это выполнение национальных проектов. Вот это будет тот основной показатель, который и будет служить критерием получения или неполучения регионами этих грантов», — заявил Макаров.

Кроме того, законопроект также устанавливает, что регионы получат 4,3 млрд рублей на софинансирования доплат к пенсиям.

Поправки к госбюджету направлены в том числе и на решение проблем обманутых дольщиков. Так, 36 млрд рублей уйдут на достройку многоквартирных домов, из которых 20 млрд рублей уйдут в «ДОМ.РФ». Помимо этого, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получит дополнительные 2 млрд рублей. Эти средства уйдут на поручительства для застройщиков, которые переходят на эскроу-счета.

«Очень важный вопрос — это выделение 2 млрд рублей в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Хотел бы обратить внимание, что с учётом этих 2 млрд рублей на эти цели в бюджете 2019 года предполагается уже 21 млрд рублей», — отметил Макаров.

Кроме того, часть средств также уйдет на поддержку автомобилестроения — на поддержку отечественного автопрома депутаты выделили дополнительные 11 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей уйдет на финансирование покупки сельскохозяйственной техники.

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