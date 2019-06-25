Систему водоотведения Пскова модернизируют до 2021 года

Москва, , 14:16 — REGNUM Систему водоотведения Пскова модернизируют в 2019—2021 годах при участии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, договор о предоставлении финансовой поддержки региону на реализацию проекта сегодня, 25 июня, на Всероссийском водном конгрессе в Москве подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

В рамках проекта предполагается провести реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию трёх канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тыс. кубометров. Стоимость проекта составляет около 176 млн рублей, из которых более 106 млн рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ещё около 70 млн рублей в проект вложат из средств муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

По словам Михаила Ведерникова, уровень износа системы водоотведения в Пскове составляет около 80%.

Отметим, что Псковская область впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал две заявки от региона. Ещё одна — проект модернизации в сфере теплоснабжения на территории Пскова.

Всего областные власти планируют привлечь на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры региона около 1 млрд рублей.