Ветеран Nokia Пекка Рантала решил покинуть компанию

Хельсинки, , 14:10 — REGNUM Финскую компанию HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia покидает Пекка Рантала, который занимал в ней должность директора по маркетингу на протяжении последних трех лет. Об этом 24 июня сообщил портал Markkinointi & Mainonta.

Рантала перейдет на руководящую должность в компанию ePassi, он является одним из её учредителей. Финское издание Mobiili пишет, что окончательно переход будет оформлен в октябре 2019 года. В интервью журналистам эксперт сообщил, что он видит для себя возможность заняться чем-то новым. «Я почувствовал, что здесь есть шанс», — сказал Рантала.

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Напомним, Пекка Рантала также занимал в HMD Global должность вице-президента. Он начал работать в компании в начале 1990-х годов в должности менеджера, отвечающего за экспорт телефонов Nokia в Африку.

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