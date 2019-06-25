SK Telecom и Deutsche Telekom создадут совместное предприятие

Сеул, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская компания SK Telecom создаст совместное предприятие с немецкой телекоммуникационной компанией Deutsche Telekom. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 24 июня представители двух компаний провели общее собрание в пятизвездочном отеле Grand Walkerhill Seoul, на котором присутствовали около 100 человек, включая главу и технического директора Deutsche Telekom и главу SK Telecom.

Известно, что в феврале 2019 года во время международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress представители двух компаний подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого SK Telecom и Deutsche Telekom планируют работать над улучшением сети 5G.

Кроме того, компании также планируют сотрудничать в сфере мобильных приложений, блокчейнов, AR и VR игр.