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SK Telecom и Deutsche Telekom создадут совместное предприятие

Экономика

Немецкая и южнокорейская компании будут работать над улучшением сети 5G

Сеул, 25 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Южнокорейская компания SK Telecom создаст совместное предприятие с немецкой телекоммуникационной компанией Deutsche Telekom. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 24 июня представители двух компаний провели общее собрание в пятизвездочном отеле Grand Walkerhill Seoul, на котором присутствовали около 100 человек, включая главу и технического директора Deutsche Telekom и главу SK Telecom.

Известно, что в феврале 2019 года во время международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress представители двух компаний подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого SK Telecom и Deutsche Telekom планируют работать над улучшением сети 5G.

Кроме того, компании также планируют сотрудничать в сфере мобильных приложений, блокчейнов, AR и VR игр.

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