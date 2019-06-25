На 19,6% вырос турпоток из России в Японию

Москва, , 14:05 — REGNUM В России туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Японию. Популярность этой страны у российских туристов растёт, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По итогам 2018 года Японию посетило рекордное количество российских туристов — 94,8 тыс., превысив на 22,7% данные 2017 года.

С января по май 2019 года в Японии побывали 47,1 тыс. туристов из России, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Туроператоры объясняют рост спроса на туры в Японию облегченным визовым режимом, введенным в 2017 году, а также расширением объемов перевозок из регионов России.

Отмечается, что у туристов очень востребован классический групповой экскурсионный тур на базе прямого авиаперелета до Токио по цене 134—135 тыс. рублей на человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, возможно, скоро смогут посещать Японию без оформления визы. Такой вариант в настоящее время прорабатывает японское правительство.

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