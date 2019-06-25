Путин подписал указ о транзите санкционных грузов по России

Москва, , 13:59 — REGNUM Перевозчики получат возможность осуществлять транзит санкционных грузов через Россию с 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба Минтранса России со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

Указ президента РФ № 290 от 24 июня 2019 года вносит изменения в некоторые более ранние указы. Документ, в частности, разрешает ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия «при осуществлении транзитных перевозок». Основным условием при этом выступает обеспечение прослеживаемости перевозок с использованием навигационных пломб, а также наличие у перевозчиков необходимых сопроводительных документов.

В Минтрансе пояснили, что система отслеживания перевозок обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов. Её внедрение, полагают в ведомстве, позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличит объем транзита на 82 000 международных перевозок в год.

«Развертывание системы отслеживания — это масштабный национальный проект, который разрабатывается при участии ФТС России, Ространснадзора, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Минсельхоза, ОАО «РЖД». Система станет удобным интегрированным сервисом, который позволит как решать государственные задачи, так и работать в интересах бизнеса», — отметил заместитель министра транспорта Алексей Семенов.

Правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за пломбу в настоящее время находятся на рассмотрении правительства России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и после неоднократно продлевались. При этом в странах Евросоюза уже не раз заявляли о больших потерях, которые страны несут в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы.

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