В Польше не хотят, чтобы иностранные работники остались навсегда

Варшава, , 13:58 — REGNUM Предприниматели не должны рассчитывать на расширение политики по привлечению рабочих рук из-за границы. Польское государство рассчитывает на привлечение к труду своих граждан старше 50 лет и «хронических» безработных, а также собирается повышать налоги для бездетных.

Такие предложения содержатся в проекте Государственной миграционной политики с руководящими принципами для соответствующих органов по решениям о том, кто может рассчитывать на постоянное жительство или гражданство, к которому получила доступ газета Rzecpospolita. Автор проекта — министерство внутренних дел.

Авторы проекта доказывают, что «в мононациональном польском обществе потребность в понимании и принятии иностранцев возникает в ограниченном объеме, потому что бывает, что они вносят не всегда понятные элементы нравов, отличающиеся от местных традиций, культуры, ценностей, истории и религии. Поэтому правительство делает ставку на краткосрочный наем иностранцев, а не на постоянное привлечение их с семьями, и это исключительно из государств, культурно близких к Польше».

Недопущению формирования этнических гетто помогут программы по интеграции в польское общество. Только их участники смогут рассчитывать на длительное пребывание в стране или получение гражданства.

Работников, необходимых в экономике, будут искать среди длительно безработных и людей старше 50 лет. Также государство рассчитывает, что не менее 2,5 миллионов поляков, уехавших на заработки на Запад, в скором времени вернутся в страну.

Решению проблемы нехватки рабочих рук должна также посодействовать политика по повышению налогов на бездетных. Такие меры предпринимаются в некоторых странах Евросоюза, в частности во Франции и Германии.

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