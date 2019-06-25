Вторник, 25 Июня 2019 года
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Госдума оградила переводы внутри РФ от SWIFT

Экономика

Внутрироссийкие переводы будут проводится только через российских платежных агрегаторов

Москва, 25 июня 2019, 13:40 — REGNUM  Закон, обязывающий операторов электронных денег проводить внутрироссийские переводы электронных средств только через российские организации, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Как отмечали ранее авторы инициативы, нововведение позволит обеспечить бесперебойность платежных переводов внутри РФ и их независимость от платежной системы SWIFT. Так, все операторы электронных средств будут обязаны использовать для переводов только российскую платежную инфраструктуру. Информация о таких переводах не будет передаваться за рубеж.

При этом нововведение никак не коснется трансграничных переводов денежных средств.

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