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Миронов: Люди должны иметь право свободно пользоваться пенсионными деньгами

Экономика

Переход на ИПК

Москва, 25 июня 2019, 13:35 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов осудил планы передать новую пенсионную систему, предполагающую переход на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), негосударственным фондам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Судя по информации в прессе, систему ИПК планируется снова отдать на откуп негосударственным пенсионным фондам. Хотя эффективность и финансовая состоятельность НПФ вызывают большие сомнения», — заявил Миронов.

Он выступил за свободное использование средств гражданами.

«Поскольку речь идет о личных пенсионных деньгах граждан, люди должны иметь право распоряжаться ими свободно и напрямую. Инвестировать по своему усмотрению, при необходимости, снимать средства с пенсионных счетов. Такой подход соответствует и зарубежной практике», — подчеркнул депутат Госдумы.

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Пенсионная реформа
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