Госдума обязала банки участвовать в системе быстрых платежей

Москва, , 13:33 — REGNUM Закон, направленный на обязательное участие банков в системе быстрых платежей, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня

Инициатива вводит в законодательство РФ понятия «платежного агрегатора» и «поставщика платежного приложения», а также прописывают условия, по которым банки будут пользоваться услугами таких агрегаторов и контролировать их деятельность. Такие изменения необходимы, отмечали ранее в Центробанке, так как мгновенные платеж давно вышли за рамки банковских услуг. С помощью законодательного регулирования работы агрегаторов и приложений, которые обеспечат быстрые переводы средств, позволят гражданам пользоваться такими услугами оперативно и безопасно.

Подключить банки к системе быстрых платежей планируется поэтапно. Так, банки, которые относятся к системно значимым, будут обязаны использовать быстрые платежи с 1 сентября 2019 года. Банки с универсальной лицензией должны начать использование новой системы с 1 сентября 2020 года. При этом закон возлагает на Центробанк обязанность по ведению перечня платежных агрегаторов, чтобы обеспечить контроль за такими игроками финансового рынка.