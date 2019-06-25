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Глава Минэкономразвития: России и США нужно «разобраться с политикой»

Экономика

Разногласия мешают экономическим отношениям стран

Москва, 25 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Россия и США могут обсуждать экономическую повестку лишь после частичного решения политических разногласий. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая 25 июня на круглом столе Валдайского клуба.

Министр отметил, что «нужно разобраться с политикой» и хотя бы ввести политическую повестку в «удобоваримые рамки», а затем переходить к обсуждению экономических вопросов.

Орешкин добавил, что российско-американский товарооборот вырос в 2018 году, однако даже на уровне бизнес-сообществ положительной динамики в отношениях двух стран нет. Кроме того, санкции затрудняют обсуждение экономического сотрудничества с европейскими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с США. Если такой диалог «не нужен — мы подождем, пока они созреют», добавил он.

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Российско-американские отношения
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