Власти Пензы банкротят завод «Пензтекстильмаш», работающий с 1941 года

Пенза, , 13:13 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области 11 июля 2019 года начнёт рассмотрение банкротного иска управления муниципального имущества администрации города Пензы к ООО Производственное объединение «Завод «Пензтекстильмаш», ведущего историю с 1941 года. В ходе заседания рассмотрят обоснованность претензий к ответчику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ушакову Юлию Анатольевну, которая является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального округа» (место нахождения: Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, г. Москва, 109 316, ИНН 7 705 431 418)», — уточняется в «7 июня 2019 года в Арбитражный суд Пензенской области обратилось управление муниципального имущества администрации города Пензы с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Завод Пензтекстильмаш» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим, которая является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального округа» (место нахождения: Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, г. Москва, 109 316, ИНН 7 705 431 418)», — уточняется в материалах дела.

Иск принят к производству, сумма претензий, послужившая основанием для подачи иска, не сообщается. Между тем в конце августа 2018 года управление выиграло иск к ООО на сумму 861 350 рублей 81 копейку, которая была взыскана в пользу муниципального бюджета. В споре речь шла о долге за аренду земли. Участок площадью 47 169 кв. м расположен на улице Каракозова, 33, предназначен для производства.

Изначально договор был заключён на 49 лет — до 26 августа 2053 года с ООО ТПО «Раус», но в 2010 году первоначальный арендатор переуступил права по нему заводу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 19 мая 2006 года в Пензе, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования. Директор — Алексей Юдин, который также является владельцем пензенского ООО «ПТМ-Кабельный машины», специализирующегося на торговле машинами и оборудованием. Владельцем ООО Производственное объединение «Завод «Пензтекстильмаш» является Светлана Усманова. Она числятся директором фонда поддержки и развития МБОУ гимназия №44 Пензы, ООО «ТК Раус и Ко» (также и владельцем). Усманова — соучредитель благотворительного общественного фонда поддержки и развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пензы «Партнёрство».

По сведениям с сайта, завод входит в число ведущих в России в своей нише. Он производит блочно-модульные вальцевые мельничные комплексы, ленточные машины и оборудование для производства кабельно-проводниковых изделий. Историю предприятие ведёт с 27 сентября 1941 года. Сдавался в строй он как военный завод для производства оборонной продукции.