В Алма-Атинской области планируют построить мясоперерабатывающий завод

Алма-Ата, Казахстан, , 13:15 — REGNUM Мясоперерабатывающий комплекс планирует построить ТОО Meat Processing and Service в Кегенском районе Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 25 июня агентство InBusiness со ссылкой на областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Стоимость проекта составляет 1,884 млрд тенге ($5 млн), а мощность производства — 500 голов крупного рогатого скота и 2 тыс. голов мелкого рогатого скота. Отмечается, что компания организует забой скота по мусульманским стандартам халяль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года в Казахстане произвели 114 709 тонн мяса, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство молока выросло на 1,8%, до 228 886 тонн.

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