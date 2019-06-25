США изменили антидемпинговые пошлины на южнокорейскую горячекатаную сталь

Сеул, , 13:23 — REGNUM США изменила антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители министерства торговли США наложили антидемпинговые пошлины в размере 10,11% на продукцию южнокорейской компании POSCO и 5,44% на продукцию компании Hyundai Steel.

Известно, что ранее, в августе 2016 года представители министерства торговли США установить антидемпинговые пошлины для южнокорейских компаний на уровне 4,61% и 9,49% соответственно.

По предварительному данным, в ноябре 2018 года размер пошлин был увеличен до 7,67% для POSCO и до 3,95% для Hyundai Steel.

Известно, что по состоянию на 14 июня окончательные антидемпинговые пошлины были установлены на уровне 10,66% и 6,02% соответственно.

Антидемпинговые пошлины — таможенные пошлины, применяемые при ввозе на территорию другой страны товаров по цене более низкой, чем их стоимость в стране вывоза в момент импортной операции, если ввоз по такой цене наносит или может нанести ущерб производителям страны ввоза либо препятствует производству таких товаров в стране ввоза.