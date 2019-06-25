Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр

Москва, , 13:27 — REGNUM Решение правительства РФ не продлевать заморозку цен на бензин приведёт к существенному росту его стоимости в долгосрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Последствия от этого решения правительства можно чётко разделить на две группы — краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные катастрофическими не будут. Цены подрастут, но их темпы не будут сильно превышать уровень инфляции», — сказал Хестанов.

В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт. Связано это с тем, что у правительства РФ есть решение обнулить экспортные пошлины к 2024 году. Если это произойдёт, то цены на бензин, дизельное топливо в России приблизятся к показателям стран Евросоюза, с разницей в величину налогообложения. Нынешний шаг отказа от заморозки стоимости — это первый шаг в ту сторону.

По словам Хестанова, решение не продлевать заморозку цен — логический элемент движения к отмене экспортной пошлины на моторное топливо. Нравится это населению или нет, но процесс развивается именно в этом направлении, и отказываться от отмены экспортных пошлин к 2024 году правительство не собирается.

«Учитывая то, что рост цен должен быть плановый, особой катастрофой это выглядеть не будет. К 2024 году мы должны прийти к ценам в 110−120 рублей за литр бензина», — предрёк эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как заморозка цен на бензин закончит своё действие 1 июля 2019 года, в РФ следует ждать более высоких темпов роста цен на бензин.

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