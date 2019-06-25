Системная и содержательная – эксперт о работе Александра Беглова

Москва, , 13:06 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продемонстрировал, что выделяет как приоритет работу по снижению темпов роста тарифов, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Беглова об устранении бесхозяйственности в работе ресурсоснабжающих компаний Санкт-Петербурга.

«Врио губернатора прав. Налицо результат, который можно пытаться обесценивать, но, на мой взгляд, это совершенно бессмысленно, — сказал Потуремский. — Есть эффективные действия власти, причём надо отметить, что это очень важный прецедент. Я занимаюсь социологией и понимаю, что если бы людей спросили о том, ждут ли они того, что тарифы могут начать уменьшаться, они сочли бы это невероятным. Поэтому то, что происходит, очень важно. Для того чтобы получить такой результат, нужно проделать очень важную и содержательную работу. То, что врио губернатора выделяет это как приоритет и заявляет о том, что эта работа будет продолжена, позволяет сделать прогноз, что это будет системная и содержательная работа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что властям города удалось заморозить часть тарифов и что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности».

"Мы убрали количество ненужных посредников и неэффективные затраты. Мы экономим на бесхозяйственности. Мы сдули весь воздух в платёжках, весь воздух! — объяснил Беглов. — Некоторые материалы передаются в правоохранительные органы».

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