Новый терминал в южнокорейском порту Пусана будет построен к 2022 году

Пусан, Южная Корея, , 12:43 — REGNUM Во второй половине 2022 года в южнокорейском городе Пусан откроют терминал в новом порту Busan New Port. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

По их словам, с 27 июня начнутся дноуглубительные работы в западной части нового порта города Пусана, чтобы в будущем позволить крупногабаритным судам входить и выходить из порта без каких-либо затруднений.

Известно, что к первой половине 2021 года глубина порта составит 17 метров.

Согласно представителям министерства, в 2022 году терминал 2−5 нового порта города сможет обрабатывать более 2 млн контейнеров в год, а к 2026 году завершится строительство терминала 2−6, который сможет обрабатывать еще 1,3 млн контейнеров в год.

Известно, что к июню 2021 года на дноуглубительные работы будет выделено 24 млрд вон (~$20,78 млн).