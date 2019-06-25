Порт Диксон в Красноярском крае открыт для иностранных судов

Москва, , 12:32 — REGNUM Порту Диксон в Красноярском крае присвоен статус международного. Теперь в порт смогут заходить иностранные суда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цель — увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Планируется создать новые перевалочные мощности.

В частности, в порту Диксон будет построен морской терминал для отгрузки нефти и угольный терминал для вывоза угля с месторождения на участке р. Лемберова.

Отмечается, что модернизация Северного морского пути, включая модернизацию арктических портов, направлена на создание новых портово-производственных комплексов в Арктической зоне России.

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Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что главная задача Росатома как оператора Северного морского пути —сделать этот маршрут инвестиционно привлекательным и конкурентоспособным с точки зрения мировой глобальной логистики.

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